Condividi su...

Linkedin email

BARLETTA – Nuova trasferta e nuovo capitolo settore ospiti per i tifosi del Barletta (foto Rino Corvasce), che attendono informazioni circa la possibile affluenza al D’Angelo di Altamura. I biancorossi, primi in classifica con la Cavese a 24 punti, hanno sfiorato l’ennesimo sold-out casalingo nel match contro il Lavello, condizionato dalle previsioni meteo del weekend.

La decisione definitiva sulla capienza del settore ospiti di Altamura dovrebbe arrivare entro la serata di giovedì. La riunione presso la Questura di Bari non ha ancora prodotto ufficialità, ma diverse sono le ipotesi a cui si sta lavorando da giorni. Difficile il raggiungimento della capienza totale della gradinata del D’Angelo, più probabile un tetto fissato a 450 biglietti da vendere entro e non oltre sabato 26 novembre alle 19.

In campo, intanto, il Barletta si prepara ad affrontare il big-match con l’Altamura. Tre vittorie consecutive per la squadra di Farina e un primato che ormai impone ai biancorossi il salto di qualità nel mercato di dicembre, con ogni probabilità acquistando uno o due elementi in attacco. Murgiani che però stanno risalendo velocemente la classifica, fino al pareggio di domenica a Matera. Due squadre in forma che si daranno battaglia. La dirigenza di casa ha indetto la Giornata Biancorossa, in cui non saranno validi gli abbonamenti e si chiama a raccolta la tifoseria altamurana. Il Barletta attende di scoprire se ci sarà spazio anche per i suoi tifosi.