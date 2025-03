Serie D 2025/2026, obbligo di tre under in campo

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato le nuove disposizioni per la stagione sportiva 2025/2026 relative all’impiego dei calciatori giovani nel Campionato Nazionale di Serie D e nella Coppa Italia Serie D.

Secondo quanto stabilito, le squadre saranno obbligate a schierare in ogni partita, sin dal fischio d’inizio e per tutta la durata dell’incontro, almeno tre giocatori under, con i seguenti requisiti anagrafici:

1 calciatore nato dal 1° gennaio 2005 in poi

1 calciatore nato dal 1° gennaio 2006 in poi

1 calciatore nato dal 1° gennaio 2007 in poi

Tale obbligo resterà valido anche in caso di sostituzioni, garantendo la presenza in campo di almeno tre giocatori appartenenti alle fasce di età indicate.

Le regole per il Campionato Nazionale Juniores U19

Per quanto riguarda il Campionato Nazionale Juniores – Under 19, il regolamento stabilisce che potranno partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi, a condizione che abbiano compiuto almeno 15 anni di età.

È inoltre previsto l’impiego di un massimo di tre giocatori fuori quota, così suddivisi:

2 calciatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi

1 calciatore senza alcuna limitazione di età

