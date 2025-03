Serie D 2024/25, ufficializzate le date di playoff e playout

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato le date di svolgimento di playoff e playout della Serie D 2024/25. Le fasi finali del campionato seguiranno il seguente calendario:

Playoff: Semifinali: 11 maggio 2025, ore 16 Finali: 18 maggio 2025, ore 16

Playout: 11 maggio 2025, ore 16



Regolamento dei playoff

Alla prima fase partecipano le squadre classificate dal secondo al quinto posto di ciascun girone. Gli abbinamenti delle semifinali sono i seguenti:

Seconda classificata vs. quinta classificata (gara in casa per la seconda)

(gara in casa per la seconda) Terza classificata vs. quarta classificata (gara in casa per la terza)

In caso di parità dopo i tempi regolamentari, si giocheranno i supplementari. Se la parità persiste, avanzerà la squadra meglio classificata in campionato.

Le vincitrici delle semifinali si affronteranno nella finale del girone, che si disputerà sul campo della squadra con la migliore posizione in classifica. Anche in questo caso, in caso di parità dopo i supplementari, passerà il turno la squadra meglio classificata.

Gli incassi delle partite saranno suddivisi equamente tra le società partecipanti, come stabilito da un successivo comunicato ufficiale.

Regolamento dei playout

Le squadre che concluderanno il campionato nelle ultime posizioni dovranno affrontare gli spareggi salvezza.

Le retrocessioni automatiche sono così stabilite:

Nei gironi A, B e C , retrocedono le squadre classificate al 19° e 20° posto

, retrocedono le squadre classificate al Nei gironi D, E, F, G, H e I, retrocedono le squadre classificate al 17° e 18° posto

In caso di parità di punteggio tra più squadre, la classifica sarà determinata attraverso una graduatoria detta classifica avulsa, basata sui seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti Differenza reti negli scontri diretti Differenza reti generale Maggior numero di gol segnati Posizione nella classifica della Coppa Disciplina Sorteggio

Le squadre classificate nelle posizioni immediatamente superiori dovranno invece disputare i playout con i seguenti accoppiamenti:

Gironi A, B e C: 15ª vs. 18ª 16ª vs. 17ª

Gironi D, E, F, G, H e I: 13ª vs. 16ª 14ª vs. 15ª



Le squadre meglio classificate giocheranno in casa. Se, al termine della partita, il punteggio sarà in parità, si disputeranno i tempi supplementari. In caso di ulteriore parità, retrocederà la squadra con la posizione peggiore in classifica.

Inoltre, se tra due squadre distanti in classifica ci saranno almeno otto punti di differenza, la squadra peggio classificata retrocederà direttamente senza disputare i playout.

Anche per i playout, gli incassi saranno divisi equamente tra le società, come stabilito da un comunicato ufficiale.

