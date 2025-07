Serie D, 15 club chiedono l’ammissione: ci sono Brindisi e Ugento

Sono quindici le società che hanno presentato domanda di ammissione al campionato di Serie D 2025/2026. Alla scadenza dei termini per i ripescaggi, fissata alle 14.00 del 7 luglio, le istanze sono state trasmesse al Dipartimento Interregionale, che ora attende il parere della Co.Vi.So.D.

L’organismo di vigilanza valuterà la documentazione entro il 14 luglio, comunicando l’esito alle singole società. Quelle che riceveranno un parere favorevole saranno inserite nella graduatoria per l’eventuale completamento dell’organico della prossima stagione. I club esclusi potranno presentare ricorso entro le ore 14 del 18 luglio, con decisione definitiva entro il 25 luglio.

Ecco l’elenco delle società richiedenti, suddivise per categoria:

Retrocesse ai play-out o per distacco di 8 o più punti: Brindisi, Città di Sant’Agata, Cos Sarrabus, Fanfulla, Follonica Gavorrano, Ilva Maddalena, Licata, Roma City, Ugento

Perdenti spareggi seconde di Eccellenza: Caronnese, Montespaccato, V. Mazzola

Retrocesse direttamente dalla Serie D: Atletico Uri, Fiorenzuola

Non partecipante agli spareggi di Eccellenza: Rieti

Per completare le iscrizioni, il termine ultimo per le società aventi diritto è fissato al 10 luglio alle ore 17:00. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere la composizione ufficiale dei gironi e per definire il quadro completo delle partecipanti alla prossima Serie D.

