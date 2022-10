Non doveva giocarla e, invece, l’ha decisa. È la storia di Davide Di Pasquale, scelto da Gallo dopo il fastidio di Malomo nel riscaldamento. Sarebbe dovuto andare in panchina, ma è il protagonista del primo successo in trasferta del Foggia, che vince 1-2 a Viterbo.

CRONACA – Gallo si affida al solito 3-5-2 con Vuthaj e Tonin in avanti, assente D’Urai e panchina per Ogunseye. Dall’altra parte modulo speculare con Marotta e Polidori in avanti. Prima occasione per il Foggia dopo appena dieci minuti: cross di Costa dalla sinistra, Vuthaj colpisce di testa ma sulla linea salva tutto Ricci. Primo tempo non particolarmente emozionante allo stadio Enrico Rocchi, qualche squillo del Foggia ma l’altro vero brivido è al minuto 45’ con Petterman che ci prova da lontanissimo: l’ex Fumagalli risponde presente. Si va al riposo sullo 0-0.

A inizio ripresa cambio per Gallo: fuori l’acciaccato Di Noia e dentro Peralta. Ed è proprio il nuovo entrato che apre l’azione del vantaggio del Foggia: supera un difensore, calcia verso la porta trovando un super Fumagalli, ma sulla respinta con un’acrovazia è bravo Garattoni per lo 0-1. Dura pochissimo la festa del Foggia perché Marotta pareggia subito i conti: Mungo vince un rimpallo, riesce a servire Marotta che dal limite dell’area non può sbagliare. È 1-1, con un botta e risposta molto veloce. Il Foggia prova a buttarsi in avanti, anche con il nuovo entrato Ogunseye: al minuto 77 cross di Frigerio e il numero nove rossonero di testa trova ancora un super Fumagalli. Sul corner successivo, Petterman calcia ma la palla finisce sui piedi di Vuthaj che si fa ipnotizzare da Fumagalli ma sul tap in non può sbagliare capitan Di Pasquale per il definitivo 1-2. Un grande Fumagalli al minuto 85 su Petterman con una punizione praticamente perfetta. Poi succede di tutto 90’ nel recupero. Prima la Viterbese con Polidori al 90’ ma Nobile respinge, ma nell’extratime è protagonista ancora Fumagalli: al 92’ su Frigerio e al 95’ su Vuthaj.

Allo stadio Enrico Rocchi esulta il Foggia che trova la prima vittoria in trasferta in una partita difficile ed emozionante: termina 1 a 2.