La Virtus Francavilla è nella storia: battuto il Palermo. Finisce 2-1 al Barbera, in rimonta: gol di Valente per i rosanero, poi Castorani (assist di Vazquez) e una prodezza di Ciccone, al debutto assoluto, per il successo finale. Per Trocini l’ennesima meraviglia: la Virtus entra nella storia con una partita sontuosa.