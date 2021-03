Serie C | Virtus Francavilla, ecco il nuovo allenatore

Alberto Colombo allenerà la Virtus Francavilla in Serie C. Sì è concluso il summit, che vi avevamo anticipato in esclusiva questa mattina, tra Alberto Colombo e il presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì. Stando a quanto raccolto da TUTTOcalcioPUGLIA.com, è arrivata la fumata bianca: c’è l’accordo tra le parti, con il tecnico che ha firmato il contratto che lo legherà alla società biancazzurra. Colombo, dunque, è il successore di Bruno Trocini, ora si attende solo l’ufficialità.