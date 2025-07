Serie C, un Monopoli più giovane per patrimonializzare

Sarà un Monopoli più giovane quello che si presenterà ai nastri di partenza della stagione 2025/2026: l’obiettivo della società del presidente Rossiello è abbassare l’età media, affidandosi a giocatori giovani, non necessariamente under, per creare un patrimonio da valorizzare negli anni a venire.

Lo testimoniano le prime sei operazioni messe a segno dal direttore sportivo Marcello Chiricallo: fuori De Risio, classe 1991, dentro Bordo, nato nel 1996; via Grandolfo e Vazquez, rispettivamente 1992 e 1993, dentro Longo e Tirelli, 2000 e 2002; non rinnovati Contessa e Pace, classe ’90 e ’99, dentro Di Santo e Rossi, entrambi 2005. Quasi coetanei, invece, Cristallo e Ronco, con il primo – un 2003 – sostituito da un 2004.

Questo tipo di operazioni proseguirà anche in difesa, dove a giorni è atteso l’ingaggio di un giovane, molto probabilmente classe 2001 o 2002, e per la porta, dove verrà preso sicuramente un under e dove si discuterà con Samuele Vitale per un eventuale rinnovo di contratto.

Una serie di operazioni che non cambia l’obiettivo societario, che resta una tranquilla permanenza in categoria e il non partecipare ad aste con le squadre che stanno dominando il mercato, come Salernitana e Trapani.

Sul fronte uscite, resta da monitorare la situazione di Sylla, che potrebbe rilanciarsi nel girone A.

