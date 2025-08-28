Serie C: Ufficiale, Petermann è del Foggia

Davide Petermann è ufficialmente un calciatore del Foggia. Lo ha comunicato poco fa la società con questa nota:
“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Davide Petermann. Il centrocampista vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2027.
Davide, nato a Roma il 25/12/94, dopo esser sceso in campo con il Foggia 85 volte e con un bottino di 13 marcature, ha giocato nella Virtus Entella e nel Latina dove complessivamente ha colllezionato 67 presenze e 6 gol.
A Foggia ritrova Delio Rossi che lasciò nella finale palyoff di Lecco. Il calciatore, giunto in città, ha raggiunto la squadra a Trinitapoli e si è subito messo al lavoro”.
