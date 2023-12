Natale amaro per il Brindisi che per per tre anni la sfida salvezza sul campo della Turris. Primo tempo da dimenticare per la formazione biancazzurra che al 16′ subisce la prima marcatura campana con De Felice che trova sotto misura la zampata vincente. Il raddoppio arriva poco la mezz’ora su un calcio di rigore concesso per un fallo di mani di Nicolao e relaizzato da Maniero. Il Brindisi non trova una reazione ed è la Turris a trovare la terza marcatura con un preciso diagonale di Nocerino ed in pieno recupero il risultato potrebbe essere anche più rotondo con un palo colpito da De Felice. Nella ripresa il Brindisi prova a riaprirla con Ganz che sotto misura trova la deviazione vincente che batte Fasolino. Le squadra si allungano e sprecano alcune opportunità senza che però il risultato cambi.

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp