Serie C, TFN: penalizzazioni pesanti per Messina e Triestina

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha inflitto pesanti penalizzazioni a Messina e Triestina per gravi inadempienze amministrative. Entrambe le società erano state deferite su segnalazione della Covisoc e su iniziativa della Procura Federale. Nella prima stagione sportiva utile, a decorrere dal 2025/2026, il Messina partirà con un -14, la Triestina -9. Il provvedimento segue l’esame di reiterate violazioni relative a obblighi contabili e fiscali non rispettati, con particolare rilievo per la recidiva, elemento che ha inciso sull’entità delle sanzioni comminate.

