Serie C: Team Altamura, Dipinto pronto a riprendersi la maglia da titolare

Da Monopoli è partito per il calcio professionistico, a Monopoli potrebbe tornare titolare dopo quasi due messi d’assenza dall’undici iniziale. Nicola Dipinto è completamente ristabilito dalla distorsione alla caviglia e dopo i due spezzoni di partita contro Cavese e Giugliano e complici anche le squalifiche di Ganfornina, espulso al D’Angelo sabato scorso e D’Amico, fermato per somma di ammonizioni, è pronto a riprendersi una maglia nel centrocampo a tre dell’Altamura di mister Daniele Di Donato. Punto fermo nella prima parte di stagione, titolare dalla terza giornata in poi, si è dovuto fermare prima del rientro dalla sosta a causa di un problema alla caviglia che gli ha fatto saltare Foggia, Sorrento, Benevento e Taranto. 22 gare fino a questo momento, che sono valse anche il rinnovo contrattuale per un classe 2002 che, nonostante sia ancora under, rappresenta uno dei giocatori con la più lunga militanza nelle file altamurane, forte delle sue 84 presenze e dei suoi 5 gol tra Serie D e Serie C. Proprio da Monopoli Dipinto è partito. Prima la trafila nel settore giovanile, poi qualche apparizione in prima squadra agli ordini di mister Beppe Scienza, per poi passare alla Fidelis Andria e al Messina a titolo definitivo. 10 presenze con il Carpi in D e infine il triennio ad Altamura ricco di soddisfazioni e con la consacrazione in C. Nicola Dipinto adesso è tornato ed è pronto a riprendersi la maglia da titolare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author