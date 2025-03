Serie C, Taurino: “Il calendario di Avellino e Cerignola si equivale”

Intervenuto ieri sera nel corso de “Il Salotto del Calcio”, mister Roberto Taurino (ex Monopoli ed Avellino) ha analizzato il percorso che resta da percorrere da Audace Cerignola e Avellino, le due contendenti per la vittoria del campionato nel girone C di Serie C.

“E’ normale che l’Avellino era partito da favorito. Il Cerignola ha una squadra forte che ha lavorato e programmato bene negli anni. La differenza è dettata dal fatto che l’Avellino farà una partita in più. Benevento e Monopoli saranno gli arbitri del campionato, perché incontreranno entrambe che a loro volta avranno due squadre blasonate come Catania e Cavese, ambiziose ai playoff. Le ultime due partite Cerignola ed Avellino giocheranno entrambe con l’Altamura, in seguito l’Avellino avrà il Sorrento, mentre il Cerignola sfiderà il Latina. Due avversarie che potrebbero non aver più nulla da chiedere. Credo che la differenza la farà la prossima gara dell’Avellino con il Potenza, per il resto il cammino è molto simile. Secondo me i due calendari si equivalgono”.

