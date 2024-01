Serie C: Taranto – Picerno 1-1, la sintesi del match

TARANTO – Finisce in parità come nella gara d’andata. Allo Iacovone il Taranto vede sfumare il successo, alla rete di Romano per gli ionici, replica Murano, ex di turno. L’ 1-1 finale sta stretto alla squadra di Capuano, nel finale i padroni di casa sciupano due palle gol.

