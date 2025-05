Serie C, svolta nei playoff: per la prima volta ci sarà l’AVAR

Per la prima volta un direttore di gara della Serie C ricoprirà il ruolo di AVAR nelle fasi decisive della stagione.

La Serie C si prepara alle decisive sfide di playoff e playout con un’importante novità sul fronte arbitrale: per la prima volta, un arbitro della terza serie nazionale sarà impiegato nel ruolo di AVAR (Assistant Video Assistant Referee). Una svolta storica che segna un ulteriore passo verso la valorizzazione delle risorse interne della categoria.

In vista dell’introduzione del VAR in tutte le gare della fase finale del campionato, arbitri e assistenti della CAN C si sono riuniti al centro federale CONI di Tirrenia per un intenso stage formativo. Sotto la guida di Gianluca Rocchi, responsabile della CAN A-B, e di Maurizio Ciampi, alla guida della CAN C, i 52 arbitri e 65 assistenti convocati hanno potuto approfondire dinamiche e protocolli legati all’utilizzo della tecnologia in campo.

Presente anche lo staff tecnico della Commissione Arbitri, composto da figure di rilievo come Luca Banti, Cosimo Bolognino, Gianluca Cariolato, Fabio Comito e Pasquale Rodomonti. Il lavoro congiunto di tutte le componenti punta a garantire massima preparazione e uniformità decisionale in una fase della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

