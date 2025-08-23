23 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Serie C, svolta epocale: arriva la Football Video Support

Anthony Carrano 23 Agosto 2025
centered image

Con l’inizio dei campionati di Serie C, e in particolare del girone B, la giornata di venerdì 22 agosto è entrata di diritto nella storia del torneo di terza serie. È infatti arrivato il debutto assoluto della Football Video Support (FVS), la nuova tecnologia che mira a ridurre gli errori arbitrali e garantire un campionato sempre più equo, limitando al minimo l’incidenza dell’errore umano.

Come funziona la Football Video Support?

Ogni allenatore ha a disposizione due card (ovvero due chiamate), ed è solo il tecnico a poter decidere se e quando utilizzarle. In caso di azione dubbia non sanzionata dall’arbitro, l’allenatore – anche su segnalazione dei propri giocatori – può richiamare il direttore di gara.

A quel punto, se la revisione tramite VAR conferma la segnalazione, la squadra non perde alcuna card: ad esempio, se il tecnico aveva ancora due chiamate al momento dell’intervento e l’episodio gli dà ragione, le card resteranno intatte. Viceversa, se l’arbitro viene confermato nella sua decisione, la squadra perde automaticamente una chiamata.

 

About Author

Anthony Carrano

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Serie B, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

22 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, non solo Jallow: accordo con Di Modugno, Konatè e De Simone

22 Agosto 2025 Dante Sebastio

Lecce-Sala, tutto fatto: il centrocampista stasera sarà in città

22 Agosto 2025 Flavio Insalata

Corvino rilancia il modello Lecce: “Realismo, sostenibilità e unità per crescere ancora”

22 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

Di Francesco: “Marassi ambiente difficile, voglio un Lecce con spirito battagliero”

22 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

Siracusa, mercato sbloccato: perfezionato il trasferimento dei fondi per il rilascio delle fideiussione aggiuntiva

22 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

potrebbe interessarti anche

Serie C, svolta epocale: arriva la Football Video Support

23 Agosto 2025 Anthony Carrano

Margherita di Savoia, auto incendiate a Ferragosto: fermato un pregiudicato 28enne

23 Agosto 2025 Salvatore Petrarolo

Taranto, Battista: “Locale AMAT pagato e mai usato, sindaco chiarisca”

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Il ragno delle banane: il suo morso provoca un’erezione letale

23 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo