Serie C, svolta epocale: arriva la Football Video Support

Con l’inizio dei campionati di Serie C, e in particolare del girone B, la giornata di venerdì 22 agosto è entrata di diritto nella storia del torneo di terza serie. È infatti arrivato il debutto assoluto della Football Video Support (FVS), la nuova tecnologia che mira a ridurre gli errori arbitrali e garantire un campionato sempre più equo, limitando al minimo l’incidenza dell’errore umano.

Come funziona la Football Video Support?

Ogni allenatore ha a disposizione due card (ovvero due chiamate), ed è solo il tecnico a poter decidere se e quando utilizzarle. In caso di azione dubbia non sanzionata dall’arbitro, l’allenatore – anche su segnalazione dei propri giocatori – può richiamare il direttore di gara.

A quel punto, se la revisione tramite VAR conferma la segnalazione, la squadra non perde alcuna card: ad esempio, se il tecnico aveva ancora due chiamate al momento dell’intervento e l’episodio gli dà ragione, le card resteranno intatte. Viceversa, se l’arbitro viene confermato nella sua decisione, la squadra perde automaticamente una chiamata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author