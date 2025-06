Serie C, Salvemini verso Benevento: ds Carli in missione a Cerignola

Il Benevento è a un passo dal chiudere l’ingaggio di Francesco Salvemini, attaccante classe 1996 reduce da un’ottima stagione con la maglia del Cerignola. Il calciatore pugliese, originario di Andria, ha realizzato 12 gol in 33 presenze nel campionato appena concluso, attirando le attenzioni della dirigenza giallorossa.

In queste ore, Marcello Carli, direttore sportivo del club sannita, si troverebbe proprio a Cerignola per discutere i dettagli dell’operazione con il collega Elio Di Toro. L’obiettivo è chiudere l’affare e mettere a disposizione di Auteri un attaccante di esperienza e affidabilità, in grado di garantire un buon bottino realizzativo. La trattativa è in stato avanzato e, salvo imprevisti, potrebbe concludersi positivamente a stretto giro.

