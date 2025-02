Serie C, rischio esclusione per due club: il presidente del Potenza chiede la riforma

Possibili esclusioni e classifica alterata. Il presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, interviene sulle indiscrezioni che circolano in merito alla situazione finanziaria di alcuni club di Serie C, sottolineando la necessità di una riforma strutturale del campionato.

“Dalle informazioni emerse, sembra che due società possano essere escluse a causa del mancato pagamento degli emolumenti. Se così fosse, la classifica del Girone C subirebbe modifiche rilevanti, con conseguenze sia nella lotta per la promozione che in quella per la salvezza. Anche altre squadre sarebbero a rischio penalizzazione, compromettendo il regolare svolgimento del torneo“, ha dichiarato Macchia.

Il presidente del Potenza ha ribadito la necessità di un intervento normativo per garantire maggiore sostenibilità economica alle società e preservare il principio del merito sportivo. “Ho apprezzato l’apertura del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, così come il sostegno del consigliere federale della Lega Pro, Daniele Sebastiani. Non è accettabile che chi rispetta le regole si trovi penalizzato da una gestione poco rigorosa da parte di altri club”, ha aggiunto.

Macchia ha quindi rilanciato l’urgenza di una riforma che preveda parametri più stringenti per l’iscrizione e una riduzione del numero delle squadre, attualmente fissato a 60. “Per il bene del calcio e per restituire credibilità alla competizione, è necessario intervenire tempestivamente. Noi presidenti investiamo risorse personali e meritiamo un sistema più equo e sostenibile”, ha concluso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author