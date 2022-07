Tutto fermo per i ripescaggi in Serie C, almeno fino al 2 agosto. Campobasso e Teramo hanno ottenuto dal TAR del Lazio la sospensiva del provvedimento del CONI che le esclude dal professionismo. Secondo il Tribunale, i due club avrebbero potuto subire un grave o irreparabile danno se si fossero decisi i ripescaggi (Fermana e Torres davanti a tutte), perché una eventuale vittoria al TAR sarebbe diventato un problema non di poco conto con un organico in sovrannumero. Per i gironi, quindi, si dovrà attendere almeno il 2 agosto quando arriverà la sentenza: nello stesso giorno è prevista la creazione dei nuovi calendari.