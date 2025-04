Serie C: rinviate a domenica alle ore 20 le gare del girone C

La Lega Pro ha comunicato il posticipo delle gare del Girone C, in programma per la 19ª giornata di ritorno, come deciso dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, in seguito al DPCM odierno. Le partite, inizialmente previste per sabato 26 aprile 2025, sono state rinviate a domenica 27 aprile 2025 con inizio alle ore 20.00.

Questo nel dettaglio l’ultimo turno del girone di ritorno:

ACR Messina – Juventus Next Gen

Audace Cerignola – Latina

Avellino – Team Altamura

AZ Picerno – Foggia

Cavese – Sorrento

Giugliano – Benevento

Potenza – Catania

Trapani – Casertana

