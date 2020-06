Serie C | Proposta: no alle retrocessioni dirette si ai playout con le ultime

Condividi

Il Comitato di Presidenza tenutosi oggi in FIGC ha ragionato anche sui playout di Serie C. L'idea sarebbe quella di evitare retrocessioni dirette, inserendo le ultime classificate dei tre gironi ai playout e salvando direttamente le quintultime. Tra le quattro partecipanti ai playout di ogni girone, però, otterrebbe la salvezza solo una, con semifinali e finale "a eliminazione". Per intenderci: l'ultima affronterebbe la quartultima mentre la penultima se la vedrebbe contro la terzultima. Le due squadre sconfitte andrebbero direttamente in Serie D mentre le due vincenti si affronterebbero in finale. La vincente di quest'ultimo match rimarrebbe in Lega Pro condannando alla retrocessione la perdente. Il tutto, ovviamente, tenendo conto della classifica e permettendo ai club meglio classificati di avere due risultati su tre per salvarsi.