CAMPOBASSO – Fa segnare una rete agli avversari dopo un’incomprensione che aveva portato la sua squadra a segnare un gol. Protagonista del gesto, accaduto nella

gara di serie C tra il Campobasso e la Fidelis Andria il difensore centrale Kevin Magri, al quale e’ stato conferito dalla Lega Pro il ‘Premio Gentleman 2021-2022′.

“Lealta’ e sportivita’ – spiega in una nota la societa’ molisana – sono valori fondanti per la SS Citta’ di Campobasso. Il rispetto per l’avversario e’ un principio che tutta la societa’ e

i giocatori rossoblu’ portano avanti ogni giorno con convinzione.

Anche per questo siamo felici di accompagnare Kevin Magri a

ricevere un premio significativo e dal valore eccezionale”.

Riconoscimento che trova le sue motivazioni nel gesto

compiuto in occasione della partita tra Campobasso e Fidelis

Andria quando i ‘Lupi’ molisani ‘consentirono’ ai pugliesi di

riportarsi in vantaggio dopo un’incomprensione nata sul gol del

pareggio rossoblu’: a seguito di un’interruzione di gioco dopo il

quale l’Andria avrebbe voluto restituito il pallone, Tenkorang,

attaccante del Campobasso, non comprendendo la situazione e’

andato a rete senza essere contrastato. A quel punto e’ stato

Magri a riportare le cose a posto con un gesto di fair play –

quello di far fare gol agli avversari subito dopo – condiviso

dalla squadra, che ha ricevuto apprezzamenti da tutta Italia.