MONOPOLI – Pareggio a reti bianche per il Monopoli nella 15ª giornata di Serie C. La formazione guidata da Colombo non va oltre lo 0-0 esterno contro il Potenza. I biancoverdi salgono così a quota 27 punti in classifica, allontanandosi dalla capolista Bari ora distante 6 punti. Nel prossimo turno i biancoverdi sfideranno la Paganese, reduce dal ko contro il Palermo. Il nostro servizio sulla gara.