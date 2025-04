Serie C, playoff: una poltrona per 28

Una poltrona per 28: domenica prossima partono i playoff di Serie C con ben 28 squadre che si giocheranno l’unico posto per affiancare le già promosse Padova, Entella ed Avellino. Nove squadre per girone, con il B che ne ha espresse 10 grazie alla vittoria della Coppa Italia del Rimini. In pole position le tre seconde in classifica: l’Audace Cerignola, la Ternana e il Vicenza. Questi ultimi sono stati protagonisti di un testa a testa avvincente contro il Padova, chiuso a favore dei patavini con 86 punti contro gli 83 della squadra di Vecchi. 74, invece, i punti della Ternana, forte dei pugliesi Cicerelli e Cianci, migliori marcatori dei rossoverdi di Liverani. Ha chiuso a 67 una stagione da record, invece, l’Audace Cerignola, antagonista dell’Avellino fino a due giornate dal termine. Feralpi Salò, Torres e Monopoli compongono il novero delle terze, con i gardesani che vogliono tornare tra i cadetti dopo la retrocessione dell’anno scorso. Tra le quarte due nobili decadute: il Pescara e il Crotone, mentre nel girone A ha chiuso a ridosso del podio l’Albinoleffe. Tra le outsider da tenere particolarmente d’occhio Benevento e Catania del girone C e l’ambizioso Arezzo. Start il 4 maggio, finale il 7 giugno, per succedere alla Carrarese e prendersi la gloria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author