Serie C: Playoff nazionali, risultati andata 1° turno

PLAYOFF NAZIONALI – RISULTATI 1° TURNO

GARE D’ANDATA – GIOVEDÌ 18/05/2023

ANCONA-LECCO 2-2

28‘ Celjak (L), 76’ Buso (L), 84’ Prezioso (A), 90’+4’ Petrella (A)

CERIGNOLA-FOGGIA 4-1

21’ Achik (C), 25’ Sainz Maza (C), 49’ Bjarkason (F), 50’ Sainz Maza (C), 80’ D’Ausilio (C)

GUBBIO 🟥-VIRTUS ENTELLA 2-0

52’ Bulevardi (G), 54’ Di Stefano (G)

PRO SESTO-L.R. VICENZA 🟥 2-1

56’ Capelli (PS), 71’ Sala (PS), 88’ Ierardi (LRV)

VIRTUS VERONA 🟥-PESCARA 2-2

27‘ Delle Monache, 44’ Danti (VV), 69’ Casarotto (VV), 80‘ Delle Monache (P)

Gare di ritorno lunedì 22 maggio

