Mentre la Federcalcio accoglie la richiesta del Bitonto di disputare le prie gare casalinghe della prossima stagione al Ventura di Bisceglie, la COVISOC ha ritenuto valide tutte le 52 richieste di iscrizione al prossimo campionato di serie C. Il tabellone e’ completo e non c’è Spazio per i ripescaggi.