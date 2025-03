Serie C: Monopoli, Yeboah è l’uomo del 90′

L’uomo del novantesimo, Il gol del 45 al 45’ della ripresa. Philip Yeboah ha regalato al Monopoli un punto importantissimo sul campo del Picerno. Un punto che ha portato i biancoverdi a mantenere tre punti di vantaggio sul Crotone, a portarsi a +5 sul Benevento e a mantenere sei punti di vantaggio sul Potenza che con la vittoria sull’Altamura di lunedì sera si è rimessa in gioco per la terza posizione vista anche la partita in meno rispetto alle dirette concorrenti. Un gol fondamentale, quello dell’attaccante ex Lucchese, dal peso specifico superiore al primo, realizzato a gara quasi chiusa con la Cavese. Yeboah, quindi, si sta riscoprendo l’uomo del 90’, per un Monopoli che adesso deve dare lo sprint finale per assicurarsi almeno i playoff da terzo della classe. Prossimo step la Casertana degli ex Bacchetti e Gatti.

