Serie C: Monopoli, obiettivo ritrovare successo e clean sheet

Un clean sheet e un fattore casa da ritrovare per riprendere il cammino verso il sogno. Il Monopoli sarà di fronte al secondo impegno casalingo consecutivo, il derby con il Team Altamura di Daniele Di Donato, in un 27esimo turno del girone C di Serie C che non può sbagliare se vuol rimanere in scia di un Cerignola impegnato in un’agevole gara interna con la Turris. Se Vitale e compagni non chiudono la porta, come fatto ben 13 volte durante la stagione, la squadra va in difficoltà, lo testimonia il gol di De Paoli arrivato dopo appena due minuti nella gara di domenica scorsa con il Catania e che ha complicato e non poco i piani di una squadra, quella di Colombo, che ha fatto nel non prendere gol innanzitutto il Mantra del suo campionato. C’è da ritrovare anche il feeling con la vittoria interna: cinque successi nelle ultime sei hanno fatto del Monopoli la capolista del girone prima del ko con gli etnei e proprio riprendendo a vincere in casa si potrà ritrovare il ritmo per il primo posto. Capitolo formazione: ennesima settimana di ballottaggi in attacco, con Grandolfo che sembra essere l’unico sicuro del posto e Bruschi, Pellegrini, Sylla e Yeboah che si giocano l’altra maglia. Non ci sarà, infine, Carlo De Risio, espulso domenica e fermato un turno dal giudice sportivo. Dall’altra parte assenti per squalifica Ganfornina e D’Amico.

