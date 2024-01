Serie C | Monopoli, l’offerta dell’Avellino per Starita al momento non soddisfa. Il giocatore ha estimatori anche in B

Avellino e Monopoli cercano un punto d’incontro per Ernesto Starita. L’attaccante biancoverde, in scadenza al 30 giugno 2024, ha diversi estimatori, su tutti la società allenata da Michele Pazienza, che ha presentato una prima offerta non ritenuta soddisfacente dalla società pugliese. Non si esclude che l’Avellino possa rilanciare nei prossimi giorni o che si possa inserire nella trattativa una società di Serie B che possa lasciare il giocatore in Puglia fino al termine della stagione (opzione gradita al Monopoli). Ci sarà poi da trovare l’intesa con il calciatore, ma le prospettive di carriera in una società importante faranno sì che la strada sia in discesa.

