Serie C: Monopoli-Foggia 0-2

MONOPOLI – Il Foggia espugna il Veneziani e rientra in zona playoff. Il Monopoli non riesce ad invertire la tendenza ed esce sconfitto dal derby pugliese del 13esimo turno del girone C di Serie C. A deciderla, con un gol per tempo, Di Pasquale e Vuthaj.

Pancaro conferma il canonico 3-5-2 riproponendo il tandem offensivo composto da Montini e Starita e gettando nella mischia Bussaglia al centro del campo dal primo minuto; modulo di gioco speculare per Gallo che sceglie Peralta in avanti per affiancare Vuthaj e riconsegna una maglia da titolare sull’out di sinistra a Rizzo. In cronaca. Nei primi minuti le squadre si studiano, poi al 14’ ecco l’episodio che cambia la partita: soluzione profonda per Vuthaj che approfitta di una mancanza di comunicazione tra Vettorel e un suo difensore e arriva per primo sul pallone; il portiere biancoverde lo aggancia all’esterno dell’area rischiando il rosso, per l’arbitro è semplice giallo e calcio di punizione: la conclusione, deviata dalla barriera, finisce nelle disponibilità di Di Pasquale che in allungo a porta semi sguarnita non può far altro che insaccare. E’ la rete che sblocca il match e che galvanizza gli ospiti che al minuto 33 si divorano il raddoppio: bella azione di Peralta sulla sinistra, sfera arretrata per Petermann che con un preciso piazzato dal limite colpisce un clamoroso palo. La reazione dei padroni di casa è tutta in un gol annullato per fuorigioco al minuto 39 a Montini, abile a correggere in rete un tiro-cross di Viteritti. Si arriva così alla ripresa che però non regala sussulti degni di nota, quantomeno fino al minuto 73 quando è Petermann a sfiorare il raddoppio con un pallonetto dal limite su azione di ripartenza. Sul ribaltamento di fronte è il turno del neoentrato Simeri che ci prova con un delizioso destro a giro che esalta i riflessi di un attento Nobile. Scampato il pericolo, i rossoneri la chiudono: è il minuto 81 quando D’Ursi riceve il pallone all’interno dell’area sugli sviluppi di un calcio piazzato, se lo porta sul mancino e crossa con precisione per Vuthaj che con un preciso colpo di testa trafigge Vettorel. E’ il gol del definitivo 0-2. Il Foggia raggiunge il Monopoli in classifica e sale a quota 18, i biancoverdi escono dal campo tra i fischi.