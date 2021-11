Terzo successo consecutivo e secondo posto consolidato. Fieno in cascina per il Monopoli che si gode il momento grazie ai suoi attaccanti, a segno entrambi nella gara interna contro il Monterosi. Settimo centro stagionale per Ernesto Starita, l’ottavo se si conta anche la rete in Coppa Italia di Serie C contro il Potenza, secondo per Francesco Grandolfo, che sale a 3 con la rete di Palermo in Coppa.

I meccanismi non funzionano alla perfezione ma comunque portano punti, e questo è l’importante, come sottolineato da Colombo nel post gara della sfida contro i laziali. Adesso una settimana di lavoro in vista della trasferta sul campo della Vibonese, un’altra sfida abbordabile sulla carta che i biancoverdi devono sfruttare a loro favore.

La formazione calabrese è ultima in classifica con 8 punti e una gara in meno, quella non disputata a Catania nello scorso turno. 8 punti in 11 gare per la squadra allenata dall’ex Francavilla D’Agostino, che contro i biancoverdi potrebbe giocarsi il tutto per tutto. Dall’infermeria nel frattempo notizie su Baraye, che sta provando ad accelerare i tempi di recupero e su Hamlili, che dovrebbe tornare a disposizione sabato dopo lo stop a causa di un problema alla caviglia.