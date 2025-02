Serie C, Marani: “Criteri più severi per l’iscrizione”

La Lega Pro è pronta a rafforzare le regole per l’iscrizione al campionato. Il presidente Matteo Marani, parlando all’ANSA, ha ribadito la necessità di criteri economico-finanziari più rigidi per garantire maggiore stabilità al sistema.

“Il problema della sostenibilità nel calcio italiano è noto da almeno vent’anni. Alcune riforme sono state fatte, ma servono ulteriori interventi strutturali”, ha spiegato Marani. La Lega Pro, ha aggiunto, si è già resa disponibile con la FIGC per inasprire le condizioni di accesso alla Serie C, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e la sostenibilità, anche grazie al supporto del Governo nella selezione delle nuove proprietà.

Marani ha inoltre evidenziato l’urgenza di un cambiamento culturale ed educativo per migliorare la salute finanziaria del sistema: “Il calcio italiano perde 700 milioni di euro all’anno, e la Serie C ne rappresenta solo una minima parte. Per questo abbiamo avviato la riforma Zola per i giovani e introdurremo sperimentalmente il salary cap dal prossimo anno”.

