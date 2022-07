Serie C: L’addio social di Falcone al Taranto

Finto ai margini del progetto del nuovo Taranto targato Dionisio-Di Costanzo, Luigi Falcone è stato costretto a fare le valigie. Prima della risoluzione del contratto (in scadenza al 30 giugno 2023), però, l’attaccante brindisino ha voluto salutare la piazza con un messaggio su Instagram. “Grazie Taranto, è stato un viaggio stupendo! Il nostro, un viaggio vissuto con amore, passione e gioia per i grandi traguardi raggiunti. Vi ho dato tutto, vi auguro il meglio. @tarantofc1927_official”. Luigi Falcone lascia Taranto dopo aver conquistato la promozione in Serie C, ora lo attende il Trapani. In rossoblu ha collezionato 35 presenze e 4 reti.