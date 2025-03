Serie C, la presentazione della 30^ giornata di campionato

Avrà inizio sabato il 30° turno di campionato in Serie C, con un pugliese subito protagonista.

Il Monopoli sarà ospite del Trapani: il Gabbiano, tornato di recente al successo, conta di proteggere il terzo posto dalle avances del Benevento, e magari anche di accorciare sul secondo. I granata siciliani, invece, intendono continuare a farsi spazio in zona playoff. Sarà impegnato sull’isola anche l’Avellino secondo della classe, che dal proprio canto se la vedrà però in contemporanea con il Messina. L’obiettivo dei Lupi è vincere, e sperare che contestualmente il Cerignola capolista non faccia altrettanto, così da accorciare. Gli incontri in programma per le 15 sono però tre, c’è anche un’altra siciliana, impegnata però in trasferta: in Lazio si gioca Latina-Catania. Alle 17.30 il Potenza ospita una Cavese reduce da due vittorie consecutive, con i lucani che intendono proteggere i piani alti della zona playoff. Sarà uno scontro diretto invece quello che vedrà protagoniste due formazioni in flessione: Juventus Next Gen e Team Altamura. Chi perde a Biella rischia di avvicinarsi nuovamente troppo alla griglia playout. La domenica sportiva di Lega Pro si aprirà con l’impegno appulo-lucano della capolista, di scena a Picerno. L’Audace vince da sette giornate di fila, la Leonessa invece non perde in casa da ottobre. In campo alle 15 anche il Foggia, chiamato ad ospitare il Sorrento allo Zaccheria: un solo punto nelle ultime due per entrambe, ma quella dei rossoneri sarà una vera e propria missione aggancio. Appaiate in graduatoria ci sono anche Crotone e Giugliano, che si troveranno l’uno contro l’altro in Calabria alle 17.30. Sarà una giornata, l’undicesima di ritorno, tutta concentrata in meno di 30 ore. Il posticipo made in Campania tra Casertana e Benevento si giocherà infatti alle 19.30 di domenica.

