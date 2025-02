Serie C, la presentazione della 29^ giornata di campionato

Saranno 9 e non 10 le gare che verranno disputate nel prossimo turno di campionato in Serie C. Non si giocherà infatti Taranto-Crotone, in attesa di far luce sulla possibile esclusione dei rossoblù. L’altra squadra di cui si è parlato tanto nelle ultime settimane è la Turris, che scenderà però regolarmente in campo nell’anticipo del venerdì a Giugliano. L’Altamura nelle ultime sette ha vinto solo contro il Taranto, ma anche raccolto cinque pareggi. Urge dunque tornare al successo: i murgiani ospitano il Latina sabato pomeriggio per evitare di avvicinarsi pericolosamente alla zona playout. Nel lunch match di domenica, l’Avellino ospita la Juventus Next Gen in uno dei big match di giornata. Gli irpini vogliono tenere il passo della capolista, oggi distante cinque punti, ma i bianconeri di Brambilla sono imbattuti da novembre. Il Cerignola scenderà in campo poco dopo il fischio finale del Partenio: al Monterisi ci sarà però una brutta gatta da pelare, ossia il Trapani. Vuole ritrovarsi dopo un periodo di flessione il Monopoli, intenzionato a proteggere il terzo posto dalle attenzioni di Benevento, Crotone e Potenza. Il Gabbiano se la vedrà con il Messina terzultimo in classifica al Veneziani, cercando una vittoria che manca da quattro turni. Le gare in programma per domenica alle 15 sono però tre, c’è anche il Foggia. I satanelli sono esattamente a metà strada da griglia playoff e zona playout: a Catania la missione sarà avvicinarsi al lato sinistro di graduatoria. Alle 17.30 spazio al derby tutto lucano di giornata, con in campo al Viviani Potenza e Picerno. Gara questa che verrà trasmessa in diretta ed in chiaro su Teleregione. In contemporanea si giocherà anche un altro derby, questo però campano, tra Benevento e Sorrento. Nessuno per rendimento interno ha fatto meglio delle streghe, a cui però i tre punti mancano da due mesi. L’intenzione è quella di rifarsi dopo sette turni di digiuno. Chiuderà il sipario del 29° turno di campionato un altro derby campano, ossia quello tra Cavese e Casertana, in programma per lunedì sera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author