Serie C, la presentazione della 28^ giornata di campionato

Il Taranto, per ora, è ancora vivo, e questa sera taglierà il nastro del 28° turno di campionato in Serie C nello scontro appulo-lucano con il Picerno. La Leonessa non vince tra le mura amiche del Curcio dall’8 dicembre scorso ed ha pareggiato sei delle ultime cinque gare disputate. Quale migliore occasione per rialzarsi, se non la sfida tutta rossoblù con i baby jonici, reduci dal proprio canto da ben 13 sconfitte consecutive. Quattro invece gli incontri fissati per sabato pomeriggio. L’Avellino continua a credere nel primato, ed il derby di Caserta potrebbe tornare utile per accorciare, almeno per una notte, sul Cerignola capolista. Il Benevento, primo in classifica fino a poche settimane fa, non vince ormai da sei turni: a Latina Pazienza cercherà la scossa. È invece imbattuta da 12 giornate la Juventus Next Gen, che a Biella ospiterà un Giugliano in salute ed in piena zona playoff. Un altro derby campano sarà quello che vedrà protagonisti a Torre del Greco Turris e Cavese. Per rivedere una pugliese in azione bisognerà attendere domenica pomeriggio. Alle 15 si disputerà un vero e proprio big match, con in campo allo Scida Crotone e Monopoli: il Gabbiano vuole tornare nei pressi della vetta, ma superare i pitagorici sarà tutt’altro che semplice. Colombo farà leva sul fattore trasferta. In contemporanea l’Altamura ospiterà un Catania che ora rischia di scivolare giù dalla griglia delle prime dieci. Un lato di classifica, quello sinistro, in cui vuole rientrare il Foggia. Satanelli protagonisti allo Zaccheria con il secondo scontro appulo-lucano di giornata: in casa dei rossoneri ci sarà il Potenza, a secco di vittorie da quattro turni e tornato a muovere la classifica solo domenica scorsa. L’Audace capolista scenderà in campo invece alle 17.30, dopo aver già conosciuto l’esito degli impegni delle inseguitrici. A Potenza contro il Sorrento sarà però tutt’altro che una passeggiata di salute. Chiude il quadro della 28^ giornata di campionato, il derby tutto siciliano tra Messina e Trapani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author