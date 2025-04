Serie C, il presidente Marani presenta playoff e playout. VAR confermato

I verdetti sono ancora tutti da scrivere ma la post-season, in Serie C, è già uno dei più importanti temi di attualità. Ufficiali le date di playoff e playout (in programma sabato 10 maggio e sabato 17 maggio), i primi al via domenica 4 maggio con la fase relativa ai gironi, l’11 maggio prenderà inizio la fase nazionale, squadre in campo praticamente ogni tre giorni fino alla semifinale. Doppia finale in programma lunedì 2 e sabato 7 giugno. La formula è sempre la stessa, un tour de force lungo ben 6 turni, di cui quattro ad andata e ritorno, format discusso ma premiato dal presidente della Lega Pro Matteo Marani.

