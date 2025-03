Serie C, il ds Di Bari: “L’Avellino ha un calendario più difficile del Cerignola”

Intervenuto ieri sera nel corso de “Il Salotto del Calcio”, Giuseppe Di Bari (ex ds di Crotone, Foggia e Avellino) ha analizzato il percorso che resta da percorrere da Audace Cerignola e Avellino, le due contendenti per la vittoria del campionato nel girone C di Serie C.

“Guardando il calendario, l’Avellino ha più partite difficili rispetto al Cerignola. Ci saranno tante dinamiche, i primi caldi e diverse situazioni. L’Avellino ha una proprietà molto forte, ancora più solida degli ofantini. Sarà un campionato bello da vedere fino alla fine. Per me il Cerignola deve giocarsela in maniera tranquilla, senza prendere con stress tutto quello che viene”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author