Nulla è ancora ufficiale ma sembra quasi certo che i play off di serie C, in programma da domenica prossima 30 aprile, slitteranno ad altra data. Lo si intuisce anche dall’esito della riunione straordinaria del consiglio direttivo di Lega Pro che, questa mattina, avrebbe dovuto mettere a punto il programma dei play off rinviando alla giornata di giovedì 27 aprile un nuovi incontro con le società interessate. Non ci sono solo procedimenti pendenti, davanti alla giustizia sportiva, di società in bilico tra retrocessione e possibili play out (come nel caso della Viterbese nel girone C), ma anche di società proprio presenti nella griglia play off: è il caso del Siena che da una parte potrebbe rimediare una nuova penalizzazione che favorirebbe la Recanatese e dall’altra attende l’esito del ricorso contro il -2 già subito nel corso di questo campionato.

In attesa della giustizia sportiva, il consiglio direttivo della Lega Pro ha preferito congelare la partenza dei play off, anche se una nuova data potrebbe essere decisa proprio nella riunione del 27 aprile. Sono cinque le formazioni, pugliesi e lucane, che disputeranno i play off: Cerignola, Monopoli, Picerno e Potenza entreranno in gioco nel primo turno del girone, il Foggia scenderà in campo dal secondo turno di girone. Appuntamento, però, rinviato a maggio.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp