FOGGIA – Ottimisti ma anche rispettosi dell’avversario. Il derby, del resto, è sempre una gara fuori dagli schemi e quello tra Cerignola e Foggia, di questa sera, potrebbe confermare quella teoria. I tifosi rossoneri, però, la gara d’andata di questo play off di serie C, potranno vederla solo in televisione (in diretta si Antenna Sud che ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione in chiaro sul digitale terrestre). Le loro voci (nelle interviste realizzate da Antonella D’Avola) a poche ore dalla sfida del “Monterisi” sono un misto di certezze (vince il Foggia) e rispetto dell’avversario, visto che il Cerignola, nella stagione regolare, ha vinto entrambe le gare

