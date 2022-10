TARANTO-GIUGLIANO – L’emergenza infortuni resta sempre alta in casa rossoblu. Per la sfida con il Giugliano, Eziolino Capuano dovrà fare a meno anche di Raicevic e Panattoni, fermatisi durante la settimane. Vanno ad aggiungersi ai già infortunati De Maria, Provenzano, Tommasini e Brandi, oltre allo squalificato Manetta. C’è anche il portiere Caputo tra i 20 convocati per il match con il Giugliano, in programma alle 14.30 di domenica 30 ottobre allo stadio “Erasmo Iacovone”. (foto Max Todaro)

MONOPOLI-MESSINA – Indisponibili: Vettorel, Simeri, Vassallo, Bussaglia, Hamili, Pinto.