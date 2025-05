Serie C, gli accoppiamenti degli ottavi: Monopoli contro Giana Erminio

Appena resi noti gli accoppiamenti della fase nazionale dei playoff di Serie C. Ecco le sfide in programma (andata 11 maggio, ritorno 14 maggio): per il Monopoli sfida inedita contro la Giana Erminio, neopromossa di Gorgonzola (Milano).

OTTAVI DI FINALE

ATALANTA U23-TORRES

GIANA ERMINIO-MONOPOLI

CATANIA-PESCARA

CROTONE-FERALPISALO’

