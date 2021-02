Serie C girone C | Monopoli-Cavese 1-0

Monopoli: Taliento; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Viteritti (76′ Zambataro), Paolucci, Vassallo (92′ Vignati), Iuliano (56′ Piccinni), Guiebre; Starita (76′ De Paoli), Soleri.

A disp.: Menegatti, Oliveto, Basile, Alba, Isacco, Nina, Liviero, Steau. All. Giuseppe Scienza.

Cavese: Kucich; Matino, De Franco, Favasuli (76′ Senese); Natalucci (59′ Montaperto), Matera, Pompetti, Lulli (88′ Gatto), Semeraro; Bubas, Gerardi.

A disp.: Russo, Paduano, De Rosa, Gega. All. Salvatore Campilongo.

Arbitro: Davide Moriconi di Roma 2

Marcatori: 85′ De Paoli

Ammoniti: Guiebre, Matino (C), Matera (C), De Paoli, Gerardi (C)

Espulsi: 23′ Guiebre per somma di ammonizioni