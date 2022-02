MONOPOLI – Finisce senza reti il derby barese tra Bari e Monopoli, che al Veneziani non riescono a trovare lo spunto vincente. Primo sussulto Bari, Mallamo libera Simeri al tiro ma la conclusione del 9 del Bari termina a lato. All’11’ grande occasione per i biancoverdi: Guiebre ruba palla a Terranova, Grandolfo fa movimento e libera al tiro Langella che calcia alto. Dopo due minuti ancora Monopoli pericoloso: asse Vassallo-Starita–Bussaglia e conclusione alta della mezzala Monopoli. Bussaglia è provvidenziale al 40’ a salvare su un colpo di testa di Gigliotti sugli sviluppi di un corner poi è il Monopoli e poi sfiora ancora il vantaggio provando a deviare in porta una sponda di Arena: Frattali con i piedi è miracoloso. Nella ripresa il Bari prova ad alzare i ritmi. AL 9’ Antenucci prova una gran giocata in acrobazia: pallone alta sulla traversa. Al 13’ azione sull’asse Antenucci-Ricci-Maita. Stop e conclusione del 4 del Bari che Loria para a terra. Al 16’ ci prova Simeri in scivolata eludendo Mercadante ma non trova lo specchio. Mignani si gioca la carta Cheddira per Antenucci, Colombo inserisce Borrelli per Grandolfo che non lo ripaga. Doppio giallo in 8 minuti e Monopoli in 10. L’assalto finale del Bari si traduce in una conclusione di Maita al 45’ bloccata ancora da Loria. Finisce così, con un punto a testa che forse non fa contento nessuno.