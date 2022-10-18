Serie C: Girone C, la 9a Giornata in diretta
SERIE C/C – RISULTATI 9a GIORNATA
MARTEDÌ 18/10/2022
ORE 14.30
GIUGLIANO 🟥-PESCARA 🟥 1-1
14’ rigore Rizzo (G), 21’ Aloi (P)
FIDELIS ANDRIA-MESSINA 🟥 3-0
2’ Paolini (FA), 50’ Bolsius (FA), 80’ Arrigoni (FA)
JUVE STABIA-FOGGIA 🟥 1-1
81’ Santos (JS), 87’ Ogunseye (F)
ORE 15.00
GELBISON-MONTEROSI 0-1
16’ rigore Carlini (M)
ORE 18.30
LATINA-PICERNO
ORE 21.00
CERIGNOLA-TARANTO
CROTONE-VIRTUS FRANCAVILLA
MONOPOLI-CATANZARO
POTENZA-TURRIS
VITERBESE-AVELLINO
CLASSIFICA PARZIALE
CATANZARO 22
PESCARA 20
CROTONE 19
JUVE STABIA, GELBISON, LATINA, TURRIS 14
GIUGLIANO, MONOPOLI 13
MONTEROSI 12
CERIGNOLA, VIRTUS FRANCAVILLA 11
TARANTO 9
AVELLINO, FOGGIA 8
PICERNO, POTENZA, FIDELIS ANDRIA, VITERBESE 6
MESSINA 4