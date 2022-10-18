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Serie C: Girone C, la 9a Giornata in diretta

Ott 18, 2022
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SERIE C/C – RISULTATI 9a GIORNATA 

MARTEDÌ 18/10/2022

ORE 14.30

GIUGLIANO 🟥-PESCARA 🟥 1-1

14’ rigore Rizzo (G), 21’ Aloi (P)

FIDELIS ANDRIA-MESSINA 🟥 3-0

2’ Paolini (FA), 50’ Bolsius (FA), 80’ Arrigoni (FA)

JUVE STABIA-FOGGIA 🟥 1-1

81’ Santos (JS), 87’ Ogunseye (F)

ORE 15.00

GELBISON-MONTEROSI 0-1

16’ rigore Carlini (M)

ORE 18.30

LATINA-PICERNO

ORE 21.00

CERIGNOLA-TARANTO

CROTONE-VIRTUS FRANCAVILLA

MONOPOLI-CATANZARO

POTENZA-TURRIS

VITERBESE-AVELLINO

CLASSIFICA PARZIALE

CATANZARO 22

PESCARA 20

CROTONE 19

JUVE STABIA, GELBISON, LATINA, TURRIS 14

GIUGLIANO, MONOPOLI 13

MONTEROSI 12

CERIGNOLA, VIRTUS FRANCAVILLA 11

TARANTO 9

AVELLINO, FOGGIA 8

PICERNO, POTENZA, FIDELIS ANDRIA, VITERBESE 6

MESSINA 4

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