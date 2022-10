SERIE C/C – RISULTATI 6a GIORNATA

ORE 14.30

MESSINA-GIUGLIANO 1-0

46’ Curiale (M)

ORE 17.30

AVELLINO-POTENZA 2-0

10’ Casarini (A), 63’ Russo (A)

AZ PICERNO-MONOPOLI 0-1

32’ Montini (M)

CERIGNOLA-GELBISON 0-0

CROTONE-JUVE STABIA 0-0

PESCARA-MONTEROSI 1-0

23’ Mora (P)

TARANTO-FOGGIA 🟥 1-0

38’ rigore Infantino (T)

TURRIS-CATANZARO 0-4

21’ autorete Di Nunzio (C), 34’ Sounas (C), 38’ Sounas (C), 58’ Iemmello (C)

VIRTUS FRANCAVILLA-FIDELIS ANDRIA 0-1

19’ Dalmazzi (FA)

VITERBESE-LATINA 0-4

5’ Fabrizi (L), 25’ Di Livio (L), 30’ Carissoni (L), 34’ Tessiore (L)