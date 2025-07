Serie C, Girone C: il calendario completo della stagione 2025-26

Si parte il 24 agosto per chiudere il 26 aprile 2026. Tre i turni infrasettimanali previsti

La Lega Pro ha ufficializzato il calendario della stagione sportiva 2025/2026 per il Campionato di Serie C Sky Wifi, integrando quanto già comunicato il 10 giugno 2025.

Il fischio d’inizio del torneo è fissato per domenica 24 agosto 2025, data in cui prenderanno il via le gare della prima giornata. La sosta invernale sarà osservata domenica 28 dicembre 2025, mentre la conclusione della regular season è prevista per domenica 26 aprile 2026.

Nel corso della stagione saranno programmati tre turni infrasettimanali, che si disputeranno nei seguenti giorni:

Mercoledì 24 settembre 2025

Mercoledì 11 febbraio 2026

Mercoledì 4 marzo 2026

Ecco il calendario completo del Girone C della Serie C 2025-2026.

