Il programma e gli arbitri designati della 5a Giornata del Girone C di Serie C, in programma sabato 24 settembre, con inizio alle 20.30. Solo Monterosi-Virtus Francavilla prenderà il via alle 12.30.

CATANZARO-MESSINA: Gabriele Scatena di Avezzano (Pietro Pascali di Bologna e Fabio Catani di Fermo. IV: Domenico Castellone di Napoli)

GIUGLIANO-TURRIS: Claudio Panettella di Bari (Khaled Bahri di Sassari e Stefano Galimberti di Seregno. IV: Leonardo Mastrodomenico di Matera)

FIDELIS ANDRIA-AZ PICERNO: Enrico Maggio di Lodi (Stefano Camilli di Foligno e Andrea Cravotta di Città di Castello. IV: Domenico Mirabella di Napoli)

FOGGIA-PESCARA: Mario Saia di Palermo (Marco Lencioni di Lucca e Luca Feraboli di Brescia. IV: Adolfo Baratta di Rossano)

GELBISON-TARANTO: Mario Perri di Roma 1 (Roberto D’Ascanio di Roma 2 e Mario Pinna di Oristano. IV: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto)

JUVE STABIA-VITERBESE: Sajmir Kumara di Verona (Marco Toce di Firenze e Simone Piazzini di Prato. IV: Gioele Iacobellis di Pisa)

LATINA-AVELLINO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Giacomo Monaco di Termoli ed Egidio Marchetti di Trento. IV: Enrico Gigliotti di Cosenza)

MONOPOLI-CERIGNOLA: Kevin Bonacina di Bergamo (Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Francesco Romano di Isernia. IV: Giuseppe Collu di Cagliari)

MONTEROSI-VIRTUS FRANCAVILLA ore 12.30: Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Michele Piatti di Como ed Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia. IV: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia)

POTENZA-CROTONE: Adalberto Fiero di Pistoia (Giorgio Lazzaroni di Udine e Nicolò Moroni di Treviglio. IV: Domenico Leone di Barletta)