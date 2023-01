Serie C: Girone C, gli arbitri designati per la 25a Giornata

Gli arbitri designati per la 25a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio, turno infrasettimanale.

CATANZARO-TURRIS: Adalberto Fiero di Pistoia (Emilio Micalizzi di Palermo e Simone Piazzini di Prato. IV: Luigi Catanoso di Reggio Calabria)

FIDELIS ANDRIA-VIRTUS FRANCAVILLA: Emanuele Frascaro di Firenze (Matteo Pressato di Latina e Santino Spina di Palermo. IV: Gabriele Totaro di Lecce)

FOGGIA-TARANTO: Marco Emmanuele di Pisa (Federico Pragliola di Terni e Veronica Vettorel di Latina. IV: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia)

GIUGLIANO-MESSINA: Antonio Di Reda di Molfetta (Andrea maria Masciale di Molfetta e Ilario Montanelli di Lecco. IV: Matteo Centi di Terni)

JUVE STABIA-CROTONE: Kevin Bonacina di Bergamo (Emanuele De Angelis di Roma 2 e Antonio D’Angelo di Perugia. IV: Francesco D’Eusanio di Faenza)

LATINA-VITERBESE: Enrico Maggio di Lodi (Davide Conti di Seregno e Nicolò Moroni di Treviglio. IV: Michele Criscuolo di Torre Annunziata)

MONTEROSI-PESCARA: Mario Saia di Palermo (Marco Belsanti di Bari e Lorenzo Giuggioli di Grosseto. IV: Luca Vittoria di Taranto)

POTENZA-AVELLINO: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Alessandro Parisi di Bari e Michele Rispoli di Locri. IV: Giuseppe Mucera di Palermo)

