Serie C girone C | Bari-Catanzaro 2-1

12a giornata Gir. C: Bari-Catanzaro 2-1

Marcatori: 19’pt Antenucci (B), 41’pt Cianci (C), 47’pt Simeri (B)

Bari (4-3-1-2): Frattali, Pucino, Terranova, Gigliotti, Ricci (15’st Mazzotta), Maita (30’pt D’Errico), Bianco (32’st Scavone), Mallamo, Botta (32’st Di Gennaro), Antenucci (c), Simeri (15’st Cheddira)

A disp.: Polverino, Plitko, Celiento, Citro, Lollo, Belli, Paponi

All. M. Mignani

Catanzaro (3-5-2): Branduani, Martinelli (c), Welbeck, Verna (17’st Cinelli), Bombagi, Fazio, Scognamillo, Vandeputte, Carlini (17’st Vazquez), Rolando (35’pt Porcino, 22’st Bearzotti)), Cianci

A disp.: Nocchi, Romagnoli, Tentardini, De Santis, Curiale, Monterisi, Risolo, Gatti

All. A. Calabro

Arbitro: Sig. Daniele Rutella (Enna); assistenti: Sig. Antonio Severino (Campobasso) e Sig. Mattia Massimino (Cuneo). QU: Sig. Daniele Perenzoni (Rovereto)

Ammoniti: Gigliotti (B), Bianco (B), Ricci (B), Martinelli (C), Welbeck (C), Pucino (B), Terranova (B), Bombagi (C)

Angoli: 4-8

Rec.: 3’pt, 5’st

Note: cielo sereno, 20°C circa, terreno in ottime condizioni; spettatori 8473 (paganti 6429, 512 ospiti; 2044 mini abbonamenti)